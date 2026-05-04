【ＡＩ】靈心巧手據報下一輪融資尋求60億美元估值

據《路透》報道，中國機器人初創公司靈心巧手表示，將在下一輪融資中尋求估值達到60億美元。這是其剛剛完成的一輪融資估值的兩倍。



靈心巧手的知名早期投資者包括阿里巴巴旗下的螞蟻集團和紅杉中國。4月29日，靈心巧手完成B+輪融資，由中關村科學城基金、中銀資產、復星創富等投資，老股東加注。該公司是全球唯一實現單月超4000台靈巧手的企業，佔據全球高自由度靈巧手市場80%以上份額。

《經濟通通訊社4日專訊》