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05/05/2026 14:02

《行業數據》抖音生活服務：「五一」酒店賓館團購銷售額同比增86%

　　今年「五一」小長假邂逅「春假」，抖音生活服務今日公布數據顯示，假期內酒店賓館團購銷售額同比增長86%，親子遊等帶動家庭餐團購同比增長49%。在城市團購消費力排行中，上海、北京、成都位列前三，深圳、杭州、廣州、鄭州、武漢、重慶、南京緊隨其後。

　　餐飲消費方面，地方特色美食最受歡迎，包含四川火鍋、潮汕牛肉火鍋等在內的火鍋團購總體銷售額同比增長達71%，中餐地方菜堂食上漲61%。體驗經濟與文化消費同步走旺，平台中華老字號銷售額同比增長64%，訂單量同比增長20%。博物館相關抖音團購在假期環比增長超1倍(102%)，非遺手工類抖音團購銷售額環比增長56%。

　　吃住遊娛等多類消費呈現聯動增長態勢。電影票銷售額環比增長91%，商超購物券環比增幅達83%，綜合商場消費環比提升72%。就近休閒、本地微度假模式受到更多消費者歡迎，露營、釣魚等戶外休閒品類抖音團購銷售額同比分別增長76%和59%；網球館、游泳館團購銷售額同比增長超1倍；24小時湯泉汗蒸等康養休閒業態同樣深受青睞，抖音銷售額較節前環比增長超五成。
《經濟通通訊社5日專訊》

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