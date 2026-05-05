【提振內房】樓市新政發布後，深圳有新盤開盤當日售罄

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據《21世紀經濟報道》，深圳在五一假期的前兩天（4月29日）發布房地產新政策，於次日即4月30日正式執行，意在趕上節前末班車，而市場給出了頗為積極反饋。5月3日晚，位於光明區的龍湖觀萃苑項目開展現場選房，首批推出的92套建面約103平方米和138平方米四房房源，僅用40分鐘即售罄，連實體板房都銷售一空，銷售均價約3.5萬元（人民幣．下同）/平方米，成為2026年光明區首個「日光盤」。多位現場購房者表示，新政是他們決定結束觀望、加速入市的重要原因。



報道並指，5月1日-3日，光明區在售項目日均認購量較2025年五一期間日均認購量同比升超60%。截至3月底，光明區商品住宅去化周期不到12個月，已連續17個月保持全市行政區最低，區域市場供需兩旺態勢依然確立。



*新政出台次日全市網簽130套創近十個月單日新高*



此外，樂有家數據顯示，5月1日，深圳樂有家門店新房帶看量同比上升31%，二手房帶看同比上升58%；二手房門店簽約量同比更是大幅上升114%。深圳市住建局官網數據，在新政出台第二天（4月30日），深圳全市網簽商品房購房合同130套，成為近十個月以來單日最高網簽量。



今次深圳樓市新政主要集中於兩個方面發力：一是購房資格大放鬆--深圳戶籍家庭最高可購買3套房；非深戶社保僅需繳納1年，即可購買2套；僅憑深圳居住證，無需社保、無需個稅，就能直接在南山、福田、寶安新安核心片區買房。二是提高公積金貸款支持力度，上調公積金貸款額度，個人最高可貸70萬元，家庭最高可貸130萬元，符合上浮條件疊加的繳存職工家庭最高可獲公積金貸款351萬元。

《經濟通通訊社5日專訊》