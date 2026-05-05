《行業數據》去哪兒旅行：五一假期前後三天熱門城市酒店預訂量增15%

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去哪兒旅行今日發布數據顯示，2026年「五一」假期整體旅遊出行熱度穩中有升。全國多省首次連五一放春假，顯著改變了出行節奏，「早走」、「晚回」錯峰旅客明顯增加，「五一」前後3天（4月28-30日、5月6-8日）熱門城市酒店預訂量均增長15%。「加長版五一」玩得更從容，人均打卡2.1個城市。



從酒店預訂看，十大熱門城市仍以一線和新一線城市為主，前三名(北京、成都、上海)預訂增幅均維持在10%以上；第五位的廣州增幅亮眼，廣交會與五一長假時間重疊，廣州酒店預訂量同比增長逾三成。



*西藏、新疆小城市酒店預訂倍增*



當國際航線不確定性與日俱增，今年五一，一批寶藏小城承接住了「國外替代遊」流量。數據顯示，平台旅客在五一期間入住了全國2000多個縣城酒店。最熱門寶藏小城包括：雲南普洱、湖北恩施、福建平潭、廣西陽朔、江西景德鎮、貴州荔波、浙江桐廬、吉林安圖、廣西崇左、安徽黟縣。此外，西藏、新疆、青海等省份提前迎來旅遊旺季，多個城市酒店預訂增幅翻番，其中西藏阿里增128%，新疆巴音郭楞增114%，青海果洛增95%。



*年輕旅客出境遊增長，南非機票預訂增近2倍*



雖然今年五一出境遊受到航班取消、燃油附加費高漲等影響，但年輕旅客遠途旅行熱度不減。尤其是19-22歲旅客購買出境機票量增長了30%，23-30歲旅客增長了18%，顯示出年輕旅客出境遊的剛性需求。



從出境機票增幅來看，越來越多旅客從東南亞等「近鄰」轉至「遠朋」。飛往南非的機票預訂量增長了180%，飛往比利時的機票量增長了160%，飛往肯尼亞的機票量增長了111%，飛往巴西機票量增長了95%。



從出境酒店預訂來看，去哪兒旅行平台用戶在五一期間入住了全球3000多個城市的酒店。泰國重回最熱門出境遊目的地，韓國預訂增幅達到73%位居第二，其餘前十目的地依次為香港、馬來西亞、越南、新加坡、澳門、澳洲、印尼、美國。

《經濟通通訊社5日專訊》