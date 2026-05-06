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06/05/2026 17:33

《中國房產》中指院：前4月上海宅地出讓金居全國首位，廣州北京緊隨其後

　　中指研究院發布數據顯示，1-4月，全國TOP20城市宅地出讓金佔全國的比重為60%，較2025年全年提升8個百分點，較1-3月提升1個百分點。其中，上海出讓金為285億元（人民幣．下同），居全國首位，不過同比下跌16%；廣州出讓金為268億元，位居第二，同比大增200%；北京出讓金為218億元，位居第三，同比下降70%。
《經濟通通訊社6日專訊》

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