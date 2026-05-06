《中國房產》中指院：前4月上海宅地出讓金居全國首位，廣州北京緊隨其後

中指研究院發布數據顯示，1-4月，全國TOP20城市宅地出讓金佔全國的比重為60%，較2025年全年提升8個百分點，較1-3月提升1個百分點。其中，上海出讓金為285億元（人民幣．下同），居全國首位，不過同比下跌16%；廣州出讓金為268億元，位居第二，同比大增200%；北京出讓金為218億元，位居第三，同比下降70%。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
06/05/2026 17:33
中指研究院發布數據顯示，1-4月，全國TOP20城市宅地出讓金佔全國的比重為60%，較2025年全年提升8個百分點，較1-3月提升1個百分點。其中，上海出讓金為285億元（人民幣．下同），居全國首位，不過同比下跌16%；廣州出讓金為268億元，位居第二，同比大增200%；北京出讓金為218億元，位居第三，同比下降70%。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N