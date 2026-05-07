《鍾之日記》泡泡瑪特獲青睞，三桶油逆市下挫

5月7日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊據報快將就結束戰爭達成協議，美股隔晚造好，反映中概股表現的金龍指數大漲。市場樂觀情緒升溫，恒指高開317點後全日徘徊高位，最終成功企穩26500之上，收報26626，升412點或1.6%，主板成交近3125億元，連續第二日成交額達3000億元水平。



*滬指挨近四千二，滬深兩市成交再破3萬億*



滬深股市再度收升，滬指全日揚0.48%報4180.09點，挨近四千二，深成指則升1.18%，創業板指漲1.45%；兩市全日成交約3.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少828億元或2.6%，連續兩日突破3萬億元水平。



今日光通訊技術、算力硬件及半導體芯片股依然強勢。分析師認為，以科技股為主線的行情持續中，這一輪行情基本上全球共振，而不僅僅是國產自主可控替代的邏輯。炬光科技(滬:688167)及特發信息(深:000070)升停封板。



美國總統特朗普預測伊朗戰爭將很快結束，他正尋求達成一項協議，以打破霍爾木茲海峽及伊朗核計劃問題上的僵局。中東局勢現解決曙光，油價大跌，A股能源股隨之暴跌，煤炭挫5.3%，石油板塊也跌4.2%。



另外，市場關注下周登場的「習特會」。有美媒報道稱，雙方正考慮啟動有關人工智能的官方討論，美國財長貝森特將作為美方牽頭人。不過，外交部發言人今日無提供進一步信息。同時間，中國外交部長王毅在北京會見美國跨黨派參議院代表團，料為習特會鋪路。



*段永平換馬泡泡瑪特，股價升超3%*



有「中國巴菲特」之稱的知名投資人段永平今日在社交平台發文稱，已將所持的中國神華(01088)股票全部換成泡泡瑪特(09992)。段永平稱，神華是一間很好的公司，「我們的投資也獲得了很好的回報，在此謝過」，並稱將來有機會還會再回來。



受消息刺激，泡泡瑪特股價快速拉升，漲幅一度擴大至6%，最終收漲3.8%，報162.2元。煤炭股中國神華今日則下挫4.1%，報45.76元。受美伊停戰協議消息影響，國際油價曾急跌，作為油氣替概念的煤炭股今日普遍跟跌。



段永平近期多次在投資者社區提及泡泡瑪特，態度由最初的審慎轉向明確入局，逐步釋放看好訊號。他上月表示「我的泡泡瑪特保險公司正式開張了」，表明已經開始建倉泡泡瑪特，不過買入方式較為謹慎，通過賣出看跌期權的方式布局，若股價不跌穿行權價，可賺取權金，若下跌則可用更低成本建倉。



泡泡瑪特董事長兼CEO王寧近日接受採訪，談及公司未來發展方向。他表示，隨著公司員工規模突破一萬人，泡泡瑪特正式從「團隊管理」邁入「組織治理」階段，未來泡泡瑪特遇到的挑戰可能在組織方面。他表示，並不擔憂Labubu突然不受歡迎，認為消費者將IP買回家後會持續產生情感鏈接，並誕生新的價值。



對於外界關注的AI玩具領域，王寧稱不會為「蹭熱度」而開發AI玩具，他認為，若替Labubu或Molly加入AI對話、語音互動甚至演算法人格，或會破壞角色原本的神秘感與情感投射空間。王寧判斷，未來線上體驗將因AI走向極致沉浸，線下需要更強的真實感與陪伴價值，因此公司現階段更多聚焦發展線下樂園、實體體驗與IP場景化。



*地緣政治局勢致油價波動，三桶油齊跌*



由於市場預期美國與伊朗接近結束戰爭，當地時間5月6日，國際原油期貨價格一度下跌超過11%。但隨後又因美國總統特朗普表示現在談美伊達成協議「為時過早」，國際原油期貨價格出現明顯反彈。不過，截至發文時，布蘭特原油期貨顯示跌逾3美元，降至每桶98美元以下。



油價波動，港股「三桶油」齊挫，中石油(00857)收低8.5%，中海油(00883)亦跌5.8%，為今日表現最差藍籌一二位；中石化(00386)跌幅1.3%，收報4.65元。



伊朗周三（6日）表示，正在審議美國的一份和平提案。據消息人士稱，該提案將正式結束戰爭，但美國關於伊朗暫停核計劃和重新開放霍爾木茲海峽的關鍵要求仍未解決。有分析師指，儘管和平談判至少可能會持續到下周的中美元首峰會，但此後前景仍不明朗。



《路透》援引Phillip Nova分析師Sachdeva表示，「從更宏觀的角度看，過去兩個多月，油市一直在外交斡旋與供應中斷之間搖擺，投資者情緒幾乎每天都受頭條消息牽動。如果最終達成正式協議，隨著地緣政治溢價迅速消退，油價可能出現自由落體式下跌。但任何針對石油基礎設施的新襲擊或中東局勢升級跡象，都可能輕易引發原油價格的又一輪拋物線式飆升」。



市場人士認為，目前全球每天大約1300萬桶的石油供應缺口很大程度上由庫存彌補，致使庫存快速下降，市場波動性加劇。即便霍爾木茲海峽恢復通航，航運公司也需要時間去調整運輸計劃，全球石油供應預計在6到8周之後才能恢復到正常水平。



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