《中國要聞》三星退出中國家電市場，停售電視冰箱等

南韓三星電子（Samsung Electronics）決定退出中國家電市場，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，決定在中國大陸市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。



*續銷售手機、芯片，專攻先進技術*



綜合外媒報道，三星電子旗下電視機、顯示器、冰箱、洗衣機及空調等家電都會撤出中國市場，而手機、平板、醫療器械、半導體等業務將繼續經營。三星強調，未來手機業務將主打AI應用，積極推廣搭載「Galaxy AI」功能的產品，並持續推出專為中國市場設計的「心繫天下」系列手機，同時深化與當地AI企業合作，強化在地化競爭力。



另外，三星也將把重心轉向先進產業，包括加碼先進技術的研發、生產合作與投資布局。目前仍會持續運營蘇州家電工廠，以及西安、蘇州的半導體生產基地，顯示並未完全撤離中國製造體系。



事實上，受到全球經濟不確定性升高、原物料與零組件成本飆漲影響，三星家電業務獲利持續惡化。2025年，負責電視與生活家電的部門合計虧損達2000億韓元，而中國銷售淨利更是年減44%，營運壓力浮上檯面，也迫使三星加速轉型。

《經濟通通訊社7日專訊》