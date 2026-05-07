《中國要聞》世界盃轉播權未談攏，國際足總高管據報計劃訪華

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據內地《五星體育》報道，國際足總(FIFA)有「秘書長級別的高管」計劃近期訪華，世界盃版權談判或迎轉機。



距離2026年美加墨世界盃開幕只剩不到40天，而中國大陸的轉播權至今懸而未決。據《路透》報道，FIFA正面臨著一場「轉播危機(broadcast crisis)」，因為除了中國大陸地區之外，全球人口第一大國印度也尚未確認任何官方轉播商。



*國際足總開價21億，與央視預算相距甚遠*



多家媒體披露，此次國際足總為中國大陸市場開出的2026年世界盃轉播權報價，最初高達2.5億至3億美元，折合人民幣約18億至21億元，而央視的預算可能僅在6000萬至8000萬美元左右。即使後來國際足總已經將報價降至約1.2億至1.5億美元，但雙方的心理預期依然存在巨大差距。這種情況下，雙方至今尚未就電視轉播權達成協議。



根據國家新聞出版廣電總局2015年發布的一項通知，央視擁有中國大陸地區世界盃轉播權的獨家談判與購買權。《環球時報》報道，截至5月5日發稿時，央視尚未就此事作出官方聲明。與此同時，國際足總對價格問題避而不談，一位發言人回應道，「關於2026年世界盃中國地區媒體版權的銷售談判仍在進行中，現階段相關討論須保密。」



2026年美加墨世界盃揭幕戰將於6月11日在墨西哥首都墨西哥城舉行，決賽將於7月19日在美國大都會人壽體育場舉行，三國16個城市將共同承辦104場比賽，較上屆卡塔爾世界盃的64場增長62.5%，賽事周期也相應延長至40天。國際足總正是以賽事擴軍、內容增量、運營成本上升為由，大幅提高了全球轉播權報價。

《經濟通通訊社7日專訊》