《Ａ股行情》滬綜指高開0.2%，習特會或增AI議題

美國和伊朗6日正在就一項結束戰爭的新方案進行磋商，伊朗預計將在未來兩天內通過斡旋方巴基斯坦作出回應。滬深股市今早再度集體高開，滬綜指高開0.2%，報4168.45點，深成指高開0.53%，創業板指高開0.79%；有色金屬、券商股盤初造好，石油、煤炭等能源股走低。



據《華爾街日報》6日援引知情人士報道稱，中美兩國正在考慮啟動關於人工智能的正式磋商。報道指出，白宮和中國政府正考慮將AI議題納入下周美國總統特朗普與中國國家主席習近平的峰會議程。據悉，美國財政部長貝森特將牽頭美方代表團參加擬議中的AI會談，而中方尚未指定其對口官員。



值得留意，馬來西亞將從7月起限制整車進口電動汽車，此舉勢將衝擊比亞迪(深:002594)等中國廠商。比亞迪高開0.3%，旋即掉頭回落，現價跌0.13%。根據馬來西亞6日發布的聲明，投資、貿易與工業部向汽車進口商發布一份通告，新規定提高了整車進口電動汽車的最低零售價格，並提高了此類車型的最低輸出功率要求。按照通知中的定義，比亞迪目前在大馬銷售的七款車型中，只有兩款還會獲准銷售。



人民銀行今日進行270億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有1262億元逆回購到期，即今日淨回籠992億元。

《經濟通通訊社7日專訊》