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13/05/2026 18:06

【中東戰火】巴基斯坦總理夏巴茲據報5月底訪問中國

　　據《路透》報道，巴基斯坦外長達爾周三表示，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月26日至27日訪問中國。

　　巴基斯坦在美國和伊朗戰爭談判中扮演調停角色。
《經濟通通訊社13日專訊》

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