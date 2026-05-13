【中東戰火】巴基斯坦總理夏巴茲據報5月底訪問中國

據《路透》報道，巴基斯坦外長達爾周三表示，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月26日至27日訪問中國。
巴基斯坦在美國和伊朗戰爭談判中扮演調停角色。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/05/2026 18:06
據《路透》報道，巴基斯坦外長達爾周三表示，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月26日至27日訪問中國。
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