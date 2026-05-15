《中俄關係》克里姆林宮：普京即將訪問中國，冀與習近平討論特朗普訪華一事

據《路透》報道，克里姆林宮周五表示，俄羅斯總統普京希望在即將對中國進行的訪問期間，與中國國家主席習近平討論特朗普近期訪華一事。



克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者表示，普京訪華的具體安排已達成一致，他稱此次訪問將很快進行，確切日期將很快公布。



佩斯科夫並指，普京與習近平將重點關注在貿易額穩健增長背景下的雙邊關係，同時也將討論國際事務。

《經濟通通訊社15日專訊》