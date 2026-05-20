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AH股新聞

20/05/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)4090.74
瀾起科技(688008)3636.15
中微公司(688012)2938.22
貴州茅台(600519)2429.25
兆易創新(603986)2274.68
拓荊科技(688072)1933.24
中天科技(600522)1825.00
海光信息(688041)1776.05
長電科技(600584)1749.72
工業富聯(601138)1621.95
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5186.69
寧德時代(300750)4731.77
新易盛(300502)3809.29
陽光電源(300274)3567.46
北方華創(002371)2949.37
光迅科技(002281)2626.99
東山精密(002384)2626.83
華工科技(000988)2487.83
立訊精密(002475)1898.62
天孚通信(300394)1742.80

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》

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