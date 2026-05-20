《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|4090.74
|瀾起科技
|(688008)
|3636.15
|中微公司
|(688012)
|2938.22
|貴州茅台
|(600519)
|2429.25
|兆易創新
|(603986)
|2274.68
|拓荊科技
|(688072)
|1933.24
|中天科技
|(600522)
|1825.00
|海光信息
|(688041)
|1776.05
|長電科技
|(600584)
|1749.72
|工業富聯
|(601138)
|1621.95
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5186.69
|寧德時代
|(300750)
|4731.77
|新易盛
|(300502)
|3809.29
|陽光電源
|(300274)
|3567.46
|北方華創
|(002371)
|2949.37
|光迅科技
|(002281)
|2626.99
|東山精密
|(002384)
|2626.83
|華工科技
|(000988)
|2487.83
|立訊精密
|(002475)
|1898.62
|天孚通信
|(300394)
|1742.80
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
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