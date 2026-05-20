《中俄關係》中俄據報就第2條天然氣管道達成基本共識，細節及時間表待定

據《路透》報道，克里姆林宮周三表示，已與中國就「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目達成總體共識，但這一龐大項目的關鍵細節和時間表仍需進一步協商。



報道指，中俄雙方多年來一直就該管道項目進行磋商。該項目計劃將俄羅斯西伯利亞北部天然氣經由蒙古輸送至中國，但價格等問題仍懸而未決。目前，中俄之間僅有一條天然氣管道，即「西伯利亞力量」管道，該管道每年從西伯利亞東部輸送超過380億立方米的天然氣。



俄羅斯總統普京今日在北京與國家主席習近平舉行會談。克里姆林宮公布的普京訪華期間簽署的文件中，未提及任何石油和天然氣協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫向俄羅斯媒體表示，「總統在會談中指出，總體而言，雙方已就『西伯利亞力量2號』項目的主要參數達成共識。雙方就管道路線及建設方式達成一致。雖然尚有部分細節需要敲定，但總體上已形成共識」。佩斯科夫並提到，目前尚未確定該管道的實施時間表。



「西伯利亞力量2號」管道規劃全長2600公里，預計將每年從北極亞馬爾半島氣田經由蒙古向中國輸送500億立方米天然氣。涵蓋定價及其他關鍵問題的最終協議至今仍未達成，導致該項目無法推進。

《經濟通通訊社20日專訊》