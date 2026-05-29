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AH股新聞

29/05/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)4525.07
瀾起科技(688008)4202.57
兆易創新(603986)3385.56
寒武紀(688256)3209.54
生益科技(600183)2894.23
長飛光纖(601869)2597.53
紫金礦業(601899)2440.97
長電科技(600584)2167.21
中微公司(688012)2161.97
佰維存儲(688525)2134.42
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)9754.54
中際旭創(300308)7616.61
天孚通信(300394)6243.23
新易盛(300502)4395.54
陽光電源(300274)3735.83
立訊精密(002475)3528.81
東山精密(002384)2672.66
北方華創(002371)2439.37
勝宏科技(300476)2361.15
華工科技(000988)2197.26

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》

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