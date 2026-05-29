《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|4525.07
|瀾起科技
|(688008)
|4202.57
|兆易創新
|(603986)
|3385.56
|寒武紀
|(688256)
|3209.54
|生益科技
|(600183)
|2894.23
|長飛光纖
|(601869)
|2597.53
|紫金礦業
|(601899)
|2440.97
|長電科技
|(600584)
|2167.21
|中微公司
|(688012)
|2161.97
|佰維存儲
|(688525)
|2134.42
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|9754.54
|中際旭創
|(300308)
|7616.61
|天孚通信
|(300394)
|6243.23
|新易盛
|(300502)
|4395.54
|陽光電源
|(300274)
|3735.83
|立訊精密
|(002475)
|3528.81
|東山精密
|(002384)
|2672.66
|北方華創
|(002371)
|2439.37
|勝宏科技
|(300476)
|2361.15
|華工科技
|(000988)
|2197.26
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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