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AH股新聞

29/06/2026 17:54

《中國監管》違規取得中炬高新控制權，火炬集團和鼎暉百孚各被罰款175萬

　　國家市場監管總局網站今日發文稱，市監總局近日依法對中山火炬集團有限公司(下稱「火炬集團」)和上海鼎暉百孚投資管理有限公司(下稱「鼎暉百孚」)通過其他方式取得中炬高新技術實業（集團）股份有限公司(下稱「中炬高新」)控制權違反《中華人民共和國反壟斷法》實施經營者集中案作出行政處罰決定，對火炬集團和鼎暉百孚分別處以175萬元人民幣罰款。

　　該案是在上市公司控制權爭奪過程中發生的違法實施集中。火炬集團和鼎暉百孚設立的相關企業作為一致行動人，於2023年7月2日共同提請召開臨時股東大會改組董事會，7月3日向市監總局申報經營者集中。然而，在市監總局審查期間，中炬高新改組董事會，火炬集團和鼎暉百孚取得中炬高新控制權，該集中實施前未獲得市場監管總局批准，違反了《反壟斷法》關於反壟斷執法機構作出決定前不得實施集中的有關規定。

　　經評估，該項交易不具有排除、限制競爭的效果。考慮到火炬集團和鼎暉百孚及其關聯方此前未因違法實施經營者集中受到過行政處罰，積極配合調查，如實陳述違法事實並及時提供重要證據材料，建立反壟斷合規管理制度並有效實施，依據《反壟斷法》、《違法實施經營者集中行政處罰裁量權基准（試行）》相關規定，市場監管總局依法對火炬集團和鼎暉百孚下調了罰款數額，分別處以175萬元人民幣罰款。
《經濟通通訊社29日專訊》

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