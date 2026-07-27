《神州經脈》長鑫科技首掛膺新股王，工業企業利潤增速緩，股匯齊升

長鑫科技(滬:688825)科創板首秀驚艷，打破多項A股紀錄，帶動大市向上。滬綜指收升1.15%，報3858.25點，深成指漲2.72%，創業板更彈3.16%。滬深兩市全日成交2.08億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升1454億元或7.5%。成交額中長鑫科技貢獻不小，該股上市首日成交1412億元，超越東方財富(深:300059)的900.38億元創A股個股單日最大紀錄。



長鑫科技今早開盤價即報49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7674，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，全日在6.7660至6.7699之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7911，較上個交易日升28點子，較市場預期偏弱近210點子。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元，同比增長18.7%，增幅較1-5月份收窄0.1個百分點。6月單月，規模以上工業企業利潤同比增長15.1%，增速較5月收窄6個百分點。統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，上半年，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤同比增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，集成電路製造行業利潤增長2579.5%。



2. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文解讀2026年1-6月汽車行業利潤數據。1-6月，汽車生產1510萬台，同比降4%。汽車行業收入51893億元，同比增1.8%；成本46100億元，增2.8%；利潤1954億元，同比降20%；汽車行業利潤率3.8%，相對於下游工業企業利潤率6.5%的平均水平，汽車行業仍偏低。1-6月，行業銷售利潤率3.8%，6月單月為5.2%，好於此前的今年新高3月和4月的3.7%。歷年6月利潤率一般較高，今年6月高端車衝刺異常猛，出口需求暴增，盈利拉動效果凸顯。



3. 第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日-10日在上海舉辦，在今日舉行的進博會新聞通氣會上，中國國際進口博覽局黨委書記、副局長吳政平介紹，目前已有來自99個國家和地區的1200多家企業簽約參展，較去年同期增超100家，美國企業簽約面積最大；世界500強及行業龍頭企業265家，較去年同期增加10家。今年設置技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易等六大展區和創新孵化專區。



4. 據《財聯社》報道，近期北京、上海等地茅台直營店已將53度、500ml飛天茅台售價提升至每瓶1719元，高於i茅台平台的每瓶1639元。報道引述茅台直營店人士指，此舉主要是為推行以消費者為中心的市場化改革，價格隨行，未來茅台直營店定價或將綜合門店運營成本等因素，對標市場零售端的實際成交價，以保障市場公平。



5. 《光伏行業成本核算模型通則》正式發布，這將以統一標尺引導行業有序競爭。這一核算模型通過統一「硅料-硅片-電池-組件」全產業鏈的成本計算範圍、計算系數和計算模型，形成貫通產業鏈的成本核算框架，可破除行業內成本核算口徑不一、各自表述的亂象。這是光伏行業管理從自律倡議走向制度化、標準化的重要一步。當前，光伏行業正處於周期調整階段，部分環節產品價格持續承壓。



6. 中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上答問時重申，外長王毅於馬尼拉出席東盟外長會議期間，沒有與日方會見的日程安排，現場也沒有甚麼簡短交流。上周四(23日)日媒引述日本外相茂木敏充指，他在22日與王毅進行了短暫接觸，並「談到了雙邊關係」。兩人均在該期間於馬尼拉出席東盟外長會議。報道並提到，茂木未透露對話具體內容，稱由於時間很短，雙方接觸時沒有翻譯。中國外交部上周四已曾回應稱，當日王毅沒有與日方會見的安排。



7. 國家能源局數據顯示，2026年6月，全國完成電力市場交易電量6275億千瓦時，同比增長20.8%。從交易品種看，中長期交易電量5774億千瓦時；現貨交易電量501億千瓦時。綠電交易電量275億千瓦時，同比增長15.0%。電網企業市場化代理購電電量738億千瓦時。2026年1－6月，全國累計完成電力市場交易電量36848億千瓦時，同比增長24.2%。



8. 中國上市公司協會發布6月統計月報。截至2026年6月30日，境內股票市場共有上市公司5535家，滬、深、北證券交易所分別為2314家、2898家、323家。上半年，全市場新增首發上市公司71家，首發募資總額705.74億元。二季度，萬億以上市值公司增加2家（中際旭創、寒武紀），千億以上市值公司增加38家，500億以上市值公司增加76家。上半年末，全市場市值中位數61.5億元，較上季度末下降3.3億元。