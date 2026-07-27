  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

27/07/2026 17:44

【反內捲】光伏行業成本核算模型通則正式發布實施，完善行業成本治理

　　據《新京報》報道，在國家市場監督管理總局、工業和信息化部指導下，由中國光伏行業協會牽頭編制的團體標準《光伏行業成本核算模型通則》今日正式發布並實施。該《通則》以企業會計準則為基礎，通過統一「硅料-硅片-電池-組件」全產業鏈的成本計算範圍、計算系數和計算模型，形成貫通產業鏈的成本核算框架，可破除行業內成本核算口徑不一、各自表述的亂象。

　　報道引述中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽表示，成本優勢歷來是中國光伏的核心競爭力之一，但如果價格長期背離企業真實成本，企業的合理投入和持續經營就難以得到保障，行業也難以形成以質量、創新和長期價值為基礎的競爭秩序。此次《通則》的制定正是發揮標準基礎作用、完善行業成本治理的一項具體工作。

　　報道又引述公開數據提到，26家已披露半年報預告的光伏上市企業中，僅4家實現盈利，22家深陷虧損泥潭，行業合計虧損規模達人民幣183億至214億元，遠超市場預期，全行業將出現連續十一個季度的虧損。

　　《央視新聞》指，《通則》是光伏行業管理從自律倡議走向制度化、標準化的重要一步。當前，光伏行業正處於周期調整階段，部分環節產品價格持續承壓。《通則》的出台，旨在以統一的成本核算語言夯實行業管理基礎，引導企業從價格驅動轉向價值驅動，將更多資源投入技術研發、質量提升和品牌建設。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰27/07/2026 17:59  《中國要聞》工信部抽查埃安、小鵬或涉中創新航電池問題？內部人士：應屬全行業督查

下一篇新聞︰27/07/2026 17:39  《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

27/07/2026 17:26  《Ａ場新股》中上協：上半年新增首發上市公司71家，募資總額705.74億元

27/07/2026 17:05  《神州經脈》長鑫科技首掛膺新股王，工業企業利潤增速緩，股匯齊升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金