【反內捲】光伏行業成本核算模型通則正式發布實施，完善行業成本治理

據《新京報》報道，在國家市場監督管理總局、工業和信息化部指導下，由中國光伏行業協會牽頭編制的團體標準《光伏行業成本核算模型通則》今日正式發布並實施。該《通則》以企業會計準則為基礎，通過統一「硅料-硅片-電池-組件」全產業鏈的成本計算範圍、計算系數和計算模型，形成貫通產業鏈的成本核算框架，可破除行業內成本核算口徑不一、各自表述的亂象。



報道引述中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽表示，成本優勢歷來是中國光伏的核心競爭力之一，但如果價格長期背離企業真實成本，企業的合理投入和持續經營就難以得到保障，行業也難以形成以質量、創新和長期價值為基礎的競爭秩序。此次《通則》的制定正是發揮標準基礎作用、完善行業成本治理的一項具體工作。



報道又引述公開數據提到，26家已披露半年報預告的光伏上市企業中，僅4家實現盈利，22家深陷虧損泥潭，行業合計虧損規模達人民幣183億至214億元，遠超市場預期，全行業將出現連續十一個季度的虧損。



《央視新聞》指，《通則》是光伏行業管理從自律倡議走向制度化、標準化的重要一步。當前，光伏行業正處於周期調整階段，部分環節產品價格持續承壓。《通則》的出台，旨在以統一的成本核算語言夯實行業管理基礎，引導企業從價格驅動轉向價值驅動，將更多資源投入技術研發、質量提升和品牌建設。

《經濟通通訊社27日專訊》