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27/07/2026 17:59

《中國要聞》工信部抽查埃安、小鵬或涉中創新航電池問題？內部人士：應屬全行業督查

　　工信部裝備工業一司上周五（24日）赴廣汽埃安、肇慶小鵬開展道路機動車輛生產企業產品安全保障能力和生產一致性監督檢查，現場隨機抽取樣車、動力電池等，轉送至有關機構進行國家標準符合性等檢驗檢測。有傳言稱，此次檢查可能涉及中創新航177Ah磷酸鐵鋰電池的質量問題，搭載該電池的埃安S系列車型此前被指出現電池鼓包、漏液及行駛中突然斷電「趴窩」等故障，而中創新航不僅是埃安的電池供應商，同時也為小鵬供貨。

　　對此，《每日經濟新聞》今日引述一位廣汽埃安內部人士稱：「沒聽說（此次檢查與電池事件）有必然關聯，好像說是對全行業的一次督查。」一位小鵬汽車內部人士則透露，「可能不只是來廣州，聽說基本上規模車企都要去」。

　　據工信部上周五發布的消息，這次工信部還重點檢查了上述企業的智能網聯汽車安全保障能力、設計開發及生產能力、生產一致性保證能力等生產准入條件保持情況。而在今年5月20日，工信部曾發文稱，「工業和信息化部近日印發通知，組織開展2026年度道路機動車輛生產企業及產品生產一致性監督檢查工作。檢查範圍包括已獲得准入許可的道路機動車輛生產企業及產品。檢查工作包括企業生產一致性保證能力相關監督檢查和產品生產一致性監督檢查」。
《經濟通通訊社27日專訊》

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