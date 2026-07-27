《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.4%，長鑫科技創多個A股紀錄

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A股三大指數上午全線收漲，滬綜指低開高走，半日揚0.4%報3829.39點，深成指升1.41%，創業板指也漲1.55%；滬深兩市半日成交額13496億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1242億元或10%。



科創板今日有焦點新股上市，存儲芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)開盤價49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；上午收報54.65元，升幅擴至531.06%。其市值突破3.65萬億元，成為A股新的市值一哥。



長鑫科技首秀吸資金湧入，該股盤中成交額超過970億元，創A股個股單日成交額新高。開盤不足1小時，有投資者發現，多家券商出現交易卡頓、委託失敗、撤單失敗等問題。有券商營業部工作人員表示，交易基本上都集中在長鑫科技，報單太多。不過稍後交易問題已基本恢復。



該股創下多項紀錄：A股首隻開盤市值破3萬億的科技股；登頂科創板市值榜首，超越中芯國際(滬:688981)成為科創板市值最高上市公司；A股首隻千億成交額疊加超50%換手率的新股，巨量成交與高換手並存，交投活躍度空前。



此外，腦機接口概念爆發，愛朋醫療(深:300753)20%漲停；該技術領域取得突破，美國初創公司Science Corp已獲批在歐盟地區銷售一款可幫助「地圖樣萎縮」患者恢復部分視力的視網膜芯片。下跌方面，保險、煤炭及石油板塊領跌，中曼石油(滬:603619)跌停。美伊衝突暫停推動油價大跌5%。

《經濟通通訊社27日專訊》