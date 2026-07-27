《中巴關係》習近平同巴西總統盧拉通電話，加強雙邊和多邊戰略協作

據《新華社》報道，國家主席習近平今日上午應約同巴西總統盧拉通電話。習近平指出，今年是中國共產黨成立105周年和中國「十五五」開局之年，巴西也將迎來重要國內政治議程。中方願同巴方進一步加強雙邊和多邊戰略協作，延續兩國命運共同體建設的良好態勢。



習近平強調，面對新形勢、新挑戰，中國和巴西作為全球南方重要成員，應當堅定站在歷史正確和文明進步一邊，為改革完善全球治理體系、捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。雙方要攜手推動「大金磚合作」高質量發展，把準合作方向，維護團結勢頭，打造更多成果，譜寫全球南方團結自強新篇章。中方高度重視巴方的國際地位和重要影響力，支持巴西維護自身主權獨立，反對外來干涉，並為維護地區和世界和平穩定作出巴方的貢獻。



*盧拉：期待同中方加強AI、能源礦產等合作*



盧拉表示，巴中構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體取得積極進展，各領域合作發展迅速，兩國貿易額再創新高。巴方期待同中方加強人工智能、能源礦產等領域合作，歡迎更多中國企業赴巴投資，讓兩國合作更加多元、取得更多成果。巴方願同中方密切多邊協調，維護聯合國權威，加強金磚團結合作，堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治，堅持通過對話協商解決熱點問題，共同維護國際公平正義和世界和平穩定。

《經濟通通訊社27日專訊》