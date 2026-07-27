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27/07/2026 11:52

《中國監管》網信辦就自媒體信息標註問題處置3704個違規帳號，糾正錯標漏標4.8萬次

　　國家網信辦微信公眾號「網信工作」今日發文指，網信部門持續督導網站平台推進信息來源標註工作，近期巡查發現一些「自媒體」在發布涉國內外時事相關內容時，未規範標註信息來源，混淆視聽，嚴重誤導公眾認知。網信部門加大巡查處置力度，督促網站平台依法依約處置違規帳號3704個，糾正錯標漏標短視頻4.8萬餘次。

　　典型案例包括：抖音「致靜」、快手「大秦說書」等「自媒體」帳號，以直接搬運或簡單整合方式，發布國際時事信息，未標註信息來源，網民無法溯源信息原始出處。涉及的帳號已被依法依約處置。

　　微博「騎著電驢去盪墟」、快手「路路講局勢」等「自媒體」帳號，發布國內外時事時模糊標註信息來源，使用「網傳」「網友爆料」「外媒消息」等表述刻意規避審核，網民難以辨別信息真實性。涉及的帳號已被依法依約處置。

　　抖音「全球」、嗶哩嗶哩「軍武司令猿」等「自媒體」帳號，以「雷霆出擊」「又打起來了」等誇張表述作為標題、封面文字，配以國際時事資料畫面，或是拼湊剪輯網絡圖片、視頻，片面、歪曲解讀相關事件，未標註信息來源，博取網民「眼球」、誤導網民認知。涉及的帳號已被依法依約處置。
《經濟通通訊社27日專訊》

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