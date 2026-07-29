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AH股新聞

29/07/2026 17:57

美的集團：歐洲熱浪帶動當地空調需求，一個月內新增20萬台訂單

　　今夏歐洲異常酷熱，投資者關注美的集團(00300)(深:000333)冷氣機在當地的銷量有否增長。美的集團今日在投資者互動平台回應稱，受歐洲持續極端高溫影響，當地空調需求爆發，美的空調蕪湖、廣州雙基地一個月內新增歐洲訂單共20萬台。PortaSplit移動分體空調自6月新增接單超16萬台。7月，法國3萬台移動空調緊急訂單中2萬台已完成發運。
《經濟通通訊社29日專訊》

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