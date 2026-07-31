《中國要聞》內地第12批藥品集採首輪報價結束，265家企業擬中選

據《央視新聞》報道，今日16時，第12批國家組織藥品集中帶量採購產生首輪報價結果，共有265家企業直接獲得擬中選資格。



根據採購規則，首輪報價未中選的企業，有機會根據採購規則進行第二輪「復活」報價，以適宜價格供應臨床。120家企業將於18時30分進行第二輪「復活」報價，預計19時30分將進行第二輪報價唱標。

《經濟通通訊社31日專訊》