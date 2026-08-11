《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2703.28
|中國巨石
|(600176)
|1807.39
|紫金礦業
|(601899)
|1640.96
|寒武紀
|(688256)
|1575.77
|兆易創新
|(603986)
|1421.39
|工業富聯
|(601138)
|1399.04
|中微公司
|(688012)
|1335.36
|生益科技
|(600183)
|1325.91
|中天科技
|(600522)
|1180.03
|瀾起科技
|(688008)
|1073.76
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4690.68
|新易盛
|(300502)
|3312.98
|東山精密
|(002384)
|2503.19
|寧德時代
|(300750)
|1828.71
|光迅科技
|(002281)
|1453.53
|風華高科
|(000636)
|1348.22
|雲南鍺業
|(002428)
|1316.46
|勝宏科技
|(300476)
|1195.16
|北方華創
|(002371)
|1059.27
|紫光股份
|(000938)
|1026.15
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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