《中國要聞》上海：力爭到2030年軟件和信息服務業產業規模達4萬億元

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上海市經濟和信息化委員會印發《上海市軟件和信息服務業發展「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》提出，到2030年，把上海軟件和信息服務業打造成經濟增長「動力源」，AI賦能應用「主陣地」，參與全球競爭「橋頭堡」，主要實現以下目標：產業總量規模進一步擴大，產業規模力爭達到4萬億元（人民幣．下同），產業增加值突破1.1萬億元。產業質量效益進一步提升，在人工智能、關鍵軟件等重點領域取得一批突破性成果，營收超百億元企業增至35家，形成一批具有產業生態主導力的優質企業和具有潛在引領力的新興企業。產業發展結構進一步優化，高端軟件、數字內容、數智服務等產業比重進一步提升，培育和形成若干具有國際競爭優勢的產業基地和區域性產業集群。



*創新算力要素市場化改革，支持軟件企業廣泛使用Coding平台*



《規劃》提到，要加快智算雲產業數智化轉型。豐富多元智算雲服務供給，引導優質雲服務商打造具備「專家級智能」的輕量化、高吞吐AI推理底座，適配海量行業智能化落地需求。推動建設一批集算力調度、模型孵化、應用適配於一體的綜合性智算公共平台。支持雲服務商向「算力+開發工具+模型服務方」轉型，強化雲網安一體的軟件工程化與集成服務能力。完善智算雲產業生態，圍繞金融、製造、教育、醫療、文旅、城市治理等重點領域，打造一批垂類模型的標桿性應用場景。創新算力要素市場化改革，持續探索算力作價入股等新型投資方式以及「算力資源+應用場景」新招商模式。



《規劃》並指出，推動軟件產品AI化發展，加快工業製圖、工程設計和生產排產等高價值場景的智能化升級，強化軟件產品的智能感知、分析、決策與執行能力。促進軟件企業智能化技改，支持軟件企業廣泛使用Coding平台，構建覆蓋全流程、全鏈條的智能化研發生產線，探索將詞元(Token)、數據治理、大模型部署及再訓練等投入，納入企業技術改造支持方向。

《經濟通通訊社11日專訊》