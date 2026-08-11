《打擊貪腐》南京市人大常委會原主任龍翔受賄逾2.61億，一審被判死緩

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湖北省荊州市中級人民法院今日一審公開宣判江蘇省南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔受賄、貪污、濫用職權、內幕交易一案，對龍翔以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑九年，並處罰金100萬元人民幣；以濫用職權罪判處有期徒刑九年；以內幕交易罪判處有期徒刑五年，並處罰金100萬元人民幣，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對龍翔受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫；對龍翔貪污犯罪所得財物依法予以追繳，返還被害單位。



*徇私情私利致使公共財產、國家等利益遭受重大損失*



經審理查明：2009年1月至2025年3月，龍翔利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長，市委常委、市紀委書記、市委副書記，市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、工程款撥付、案件處理等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合2.61億餘元人民幣。2014年下半年至2016年下半年，龍翔擔任南京市委常委、市紀委書記期間，與他人共謀，騙取南京經濟技術開發區財政扶持資金1200萬元人民幣。2009年1月至2016年6月，龍翔擔任南京市紀委副書記、市監察局局長，市委常委、市紀委書記期間，在負責處置相關嚴重違紀違法問題線索過程中，徇私情私利，違反《中華人民共和國行政監察法》等規定，包庇他人不被查處，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。2017年11月至2018年1月，龍翔從他人處非法獲取內幕信息後買入相關公司股票，累計成交額1005萬餘元人民幣，情節嚴重。



公開簡歷顯示，龍翔生於1963年6月，江蘇南京人，大學學歷，學士學位，除上文所述職務外，亦曾任江蘇省紀委第五紀檢監察室主任，南京市委黨校校長等職，2018年出任南京市人大常委會主任，2025年4月被通報受查，同年9月底被「雙開」。

《經濟通通訊社11日專訊》