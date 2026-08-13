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AH股新聞

13/08/2026 17:37

《Ａ股動向》寒武紀已完成五大國產大模型適配，正研發第六代芯片架構

　　據內媒報道，寒武紀(滬:688256)昨日召開2026年半年度業績說明會。2026年上半年寒武紀實現營業收入59.96億元（人民幣．下同），同比增長108.13%；歸母淨利潤23.11億元，同比增長122.61%。

　　寒武紀董事長、總經理陳天石在會上透露，寒武紀已完成GLM、DeepSeek、Qwen、Kimi、MiniMax五款國產主流大模型的推理適配，分別對應智譜(02513)、深度求索、阿里(09988)、月之暗面、MiniMax(00100)五家模型廠商。

　　訓練側方面，公司持續推進DeepSeek、Qwen、混元等系列模型的適配與優化，並實現了千卡、萬卡集群規模化訓練技術的場景拓展，涉及通信、容錯與長周期穩定性等環節。此外，在推理軟件平台方面，寒武紀圍繞大模型推理、計算圖編譯、算子編程、加速庫和通信等方向持續優化。

　　陳天石確認第六代智能處理器微架構和指令集仍在研發中。新一代產品將重點針對大模型的訓練推理等場景進行優化，在編程靈活性、易用性、性能、功耗控制、面積優化等方面提升產品競爭力。
《經濟通通訊社13日專訊》

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