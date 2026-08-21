  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2026 18:01

《神州金融》發改委修訂對外投資管理辦法：投資者可繼續通過合格境內機構等投資於境外金融市場

　　為了推進高水平對外開放，促進對外投資高質量發展，有效實施對外投資管理，保護投資者及其對外投資合法權益，國家發改委就《對外投資管理辦法(修訂徵求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)公開徵求意見。發改委在修訂說明中介紹，《辦法》與現行制度作了銜接，投資者可以繼續通過合格境內機構投資者、港股通、跨境理財通等渠道在境外金融市場投資。

　　修訂說明並指出，近年來，少數國家(地區)採取歧視性措施，有的要求中方提供技術、數據或者處分股權、資產等，損害了中方權益。針對此類問題，《辦法》落實關於對外投資保護的系列條款，完善了重大不利情況報告制度，設置了對外投資信息年度報告制度，覆蓋了上述情形。投資者將上述情況告知管理部門，有助於合力保護對外投資權益。

　　此外，近年來，一些國家（地區）局勢動盪、政策多變，政治、安全等風險上升。有的投資者對境外風險估計不足、應對不利，最終遭受損失。針對此類問題，《辦法》落實今年6月國務院公布的《國務院關於對外投資的規定》中關於對外投資監測預警和風險防範的系列條款，完善了境外再投資報告等制度，同時，面向少數金額大、關乎中國與有關國家外交關係的項目設置了前期工作情況報告制度。投資者將上述情況告知管理部門，有助於合力防範應對境外風險。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰21/08/2026 18:09  【恒大困局】國家金監總局：對恒大人壽保險有限公司吊銷業務許可證

下一篇新聞︰21/08/2026 17:51  【ＡＩ】DeepSeek全新多模態視覺理解模型V4-Flash-Vision-Exp上線，Agent 能力接近Opus-4.8

其他
More

21/08/2026 17:42  《打擊貪腐》貴州茅台醬香酒營銷公司原總經理陳宗強被查，涉嚴重違紀違法

21/08/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

銀色債券 | 銀債今開售4.25厘保底息跑贏定存！銀髮族必讀...

21/08/2026 17:33

貨幣攻略

中東戰火 | 貝森特下周一公布美對伊朗「史上最嚴厲制裁」，促...

21/08/2026 09:13

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金