《神州金融》發改委修訂對外投資管理辦法：投資者可繼續通過合格境內機構等投資於境外金融市場

為了推進高水平對外開放，促進對外投資高質量發展，有效實施對外投資管理，保護投資者及其對外投資合法權益，國家發改委就《對外投資管理辦法(修訂徵求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)公開徵求意見。發改委在修訂說明中介紹，《辦法》與現行制度作了銜接，投資者可以繼續通過合格境內機構投資者、港股通、跨境理財通等渠道在境外金融市場投資。



修訂說明並指出，近年來，少數國家(地區)採取歧視性措施，有的要求中方提供技術、數據或者處分股權、資產等，損害了中方權益。針對此類問題，《辦法》落實關於對外投資保護的系列條款，完善了重大不利情況報告制度，設置了對外投資信息年度報告制度，覆蓋了上述情形。投資者將上述情況告知管理部門，有助於合力保護對外投資權益。



此外，近年來，一些國家（地區）局勢動盪、政策多變，政治、安全等風險上升。有的投資者對境外風險估計不足、應對不利，最終遭受損失。針對此類問題，《辦法》落實今年6月國務院公布的《國務院關於對外投資的規定》中關於對外投資監測預警和風險防範的系列條款，完善了境外再投資報告等制度，同時，面向少數金額大、關乎中國與有關國家外交關係的項目設置了前期工作情況報告制度。投資者將上述情況告知管理部門，有助於合力防範應對境外風險。

《經濟通通訊社21日專訊》