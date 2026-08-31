《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2767.43
|生益科技
|(600183)
|2289.30
|藥明康德
|(603259)
|2152.83
|兆易創新
|(603986)
|1833.78
|紫金礦業
|(601899)
|1407.33
|睿創微納
|(688002)
|1357.02
|工業富聯
|(601138)
|1354.31
|昊華科技
|(600378)
|1323.54
|松發股份
|(603268)
|1271.43
|中國巨石
|(600176)
|1242.80
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4284.19
|寧德時代
|(300750)
|3553.89
|新易盛
|(300502)
|2238.12
|陽光電源
|(300274)
|1861.80
|紫光股份
|(000938)
|1593.72
|北方華創
|(002371)
|1545.56
|比亞迪
|(002594)
|1488.90
|浪潮信息
|(000977)
|1483.96
|風華高科
|(000636)
|1472.51
|立訊精密
|(002475)
|1410.38
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
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