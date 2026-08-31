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AH股新聞

31/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2767.43
生益科技(600183)2289.30
藥明康德(603259)2152.83
兆易創新(603986)1833.78
紫金礦業(601899)1407.33
睿創微納(688002)1357.02
工業富聯(601138)1354.31
昊華科技(600378)1323.54
松發股份(603268)1271.43
中國巨石(600176)1242.80

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4284.19
寧德時代(300750)3553.89
新易盛(300502)2238.12
陽光電源(300274)1861.80
紫光股份(000938)1593.72
北方華創(002371)1545.56
比亞迪(002594)1488.90
浪潮信息(000977)1483.96
風華高科(000636)1472.51
立訊精密(002475)1410.38

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》

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