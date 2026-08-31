《神州經脈》PMI續收縮，20項促消費措施發布，AI長劇首登電視台

滬深股市今日（31日）集體收漲，滬綜指收升0.86%報3986.30點，深成指揚0.44%，創業板升0.42%；三大指數按月全面錄升，其中滬指本月漲4.02%，創業板指繼7月大跌23%後，本月反彈2.83%。成交額方面，今日兩市交易額約2.13萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微增293億元或1.4%，全月來看，市場交投活躍度有所下滑，共有4個交易日滬深兩市成交額不足2萬億。板塊方面，今日傳媒娛樂、短劇、AIGC概念升幅領先，房地產板塊則經歷了先升後跌，板塊指數挫1.7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7198，較上個交易日4時30分收盤價升6點子，創2023年1月13日以來逾三年半新高，全日在6.7190至6.7285之間波動。全月計，人民幣即期匯率升值0.41%，連續第二個月向上。今日人民幣兌一美元中間價報6.7828，較上個交易日跌17點子，較路透預測偏弱約480點。





*今日新聞精選*



1. 中國國家主席習近平當地時間31日上午同吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會談。習近平在開場致辭時提到近日中國西藏-尼泊爾邊境的泥石流災害，稱中方正全力搜尋在西藏一側災害現場失蹤的中國公民和外國公民，並正採取一切必要措施安置受災群眾，為傷員提供醫療救治，防止二次災害發生。同時，中國已向尼泊爾派遣救援人員並提供緊急援助。習近平又表示，中國衷心感謝扎帕羅夫總統對這場災害表示慰問。



2. 國家統計局公布，8月製造業採購經理指數(PMI)為49.8%，比上月上升0.6個百分點，略高於市場預期的49.6，連續第二個月陷於收縮區間；非製造業商務活動指數為49.0%，與上月持平，仍為逾三年半低點；綜合PMI產出指數為49.5%，比上月上升0.2個百分點。《路透》援引分析人士指出，內需似乎正在回暖，但更多可能受到人工智能熱潮和出口增長帶動，經濟整體依然偏弱，穩增長政策效果仍有待觀察。



3. 商務部等7部門今日印發關於推動商品消費擴容升級的實施意見，共有五方面20條意見，要求在「十五五」時期，商品消費規模穩步擴大，結構優化升級，超大規模市場優勢持續顯現。 到2030年，社會消費品零售總額達60萬億元左右，培育形成綠色消費、智能消費、健康消費等十萬億級市場，推動持續發展壯大；汽車、家電、通訊器材、紡織服裝等萬億級品類零售額持續增長，市場規模保持全球領先地位。



4. 內地首部AIGC長劇《後西遊記》今晚登陸湖南衛視電視劇黃金時段8點檔，是內地影視上首部在衛視黃金時段播出的AI長劇。該劇還是去年8月「鬆綁」影視創作的「廣電21條」出台後，首部採用「邊審邊播」模式的劇集。全劇首季共30集，全AI製作，由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技術支持；每集40分鐘，每天播1集。在電視首播前，《後西遊記》還率先於今晚6時上線「芒果TV」，讓附費會員搶先看。



5. G20財長與央行行長會議於8月31日至9月1日在美國北卡羅萊納州阿什維爾(Asheville)舉行，美財長貝森特在會前受訪時表示，「世界不能容忍一個擁有1.2萬億美元貿易順差的中國，批評中國試圖通過出口來擺脫經濟疲軟的狀況。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。中美應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。



6. 上周五（28日）人民銀行、金融監管總局等密集推出一攬子支持政策，覆蓋房地產開發貸款、個人住房貸款、商品住房銷售、預售資金監管及房企融資等關鍵環節。當中現房銷售和住房貸款調整最受關注，包括個人住房貸款最長年限則由30年延至40年，借款人全部債務支出佔收入比例上限由55%升至60%。分析人士認為，這有助於降低購房者交付風險和月供壓力，但會增加總利息支出。



7. 工信部今日發布關於開展人工智能應用服務商培育專項行動的通知，要求建立服務商資源池，提升服務商的技術創新、集成交付、安全合規能力，加快人工智能在各行業的規模化應用。到2026年底，全國服務商資源池內服務商數量突破2000家；到2027年底，全國服務商資源池內服務商數量不少於3000家，形成全要素協同、全鏈條貫通、全場景覆蓋的人工智能應用服務生態。



8. 財政部數據顯示，1-7月，國有企業營業總收入464466.4億元，同比下降2.4%；利潤總額25089.9億元，同比增長0.6%；應交稅費36615.6億元，同比增長5.0%。7月末，國有企業資產負債率65.6%，同比上升0.4個百分點。