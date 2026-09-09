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09/09/2026 18:06

【聚焦人幣】巴克萊：人民幣未來數月預計穩步走強，中美料不會就升值達成任何協議

　　據彭博社報道，巴克萊銀行外匯策略師Mitul Kotecha在周三報告中寫道，預計人民幣仍會在未來幾個月逐步走強，因中間價繼續調強顯示監管層樂見貨幣穩步升值，且美元走弱為人民幣升值提供空間。他並預計，中美元首會面前人民幣將繼續保持溫和升值趨勢。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升穿6.71，收報6.7079，創2022年7月11日以來逾四年新高。離岸人民幣兌美元(CNH)同樣向上破6.71關口。今日人民幣兌一美元中間價則報6.7769，兩連升，創2023年2月8日以來三年七個月新高，惟較市場預測相比仍偏弱約730點。

　　回顧特朗普第一和第二個總統任期內，此前七次與習近平面對面會晤的歷史，離岸人民幣有六次在會晤前出現走強，有五次在會晤後一個月內進一步升值。這說明習近平與特朗普的會面整體基調偏建設性，這通常與市場情緒改善、中美關係惡化風險下降相關。

　　報告稱，即使美國參與了日圓匯率的干預行動，但認為中美之間不會就人民幣升值達成任何協議。

　　華盛頓對於人民幣弱勢及中國抑制人民幣升值的政策越發不適，但中國政府不太可能就人民幣升值做出任何明確承諾。只要中國不積極追求貨幣貶值，匯率政策就不會成為元首會面中的重要議題；考慮到人民幣名義和實際有效匯率均出現走強，美國應無充分理由指責中國壓制匯率升值。
《經濟通通訊社9日專訊》

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