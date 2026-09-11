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11/09/2026 17:51

《中國要聞》能源局長王宏志晤加拿大自然資源部官員，就中加能源合作交換意見

　　國家能源局網站今日發文稱，國家能源局局長王宏志9日在京會見來華出席第16次APEC能源部長會議的加拿大自然資源部國務秘書科里．霍根，雙方就中加能源合作交換意見。

　　王宏志表示，能源是中加經貿合作的重要組成部分。中方願與加方持續加強能源各層級交流對話，籌備好首次中加能源部長對話，積極落實兩國元首會晤重要共識精神，將雙方的合作意願轉化為實實在在的成果。

　　科里．霍根表示，中加能源合作潛力廣闊，願與中方加強信息溝通和政策交流，為雙方能源企業開展貿易投資合作營造有利環境，充分釋放雙方合作潛力、實現互利共贏。

　　中加能源部長對話是加拿大總理卡尼今年1月訪問中國期間，中加雙方同意設立的部長級能源對話機制。

　　此外，第16次APEC能源部長會議昨日下午在北京開幕，並於今日閉幕，主題為「共築普惠、創新、協同的亞太能源共同體」。討論議題包括構建安全、可靠、充足、韌性、普惠、可持續、可負擔的高質量能源體系；深化油氣通道、應急儲備、跨境電力互濟等領域協作等，共同應對市場波動、供應鏈風險和極端天氣等多重挑戰。
《經濟通通訊社11日專訊》

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