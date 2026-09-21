【習特會】美方提議建立中美AI安全通報機制，將提請元首峰會考慮

當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行經貿磋商。



財新網報道，中美代表團於上午10時30分左右，分別從摩根大通總部大樓的兩個不同側門進入；經過中午短暫的午休後，直至晚間近8時許，副總理何立峰、中國國際貿易談判代表李成鋼等中方代表分批從大樓內走出。李成鋼離開大樓時並未和媒體舉行簡報會，但記者問及中美雙方是否磋商了人工智能議題時，李成鋼答道：「有對話。」並形容談判氛圍很好。



隨後，美方談判代表貝森特和格里爾在離場時向記者介紹了當天情況。貝森特說，在最新這輪磋商中，雙方以上一輪在北京的磋商為基礎，在北京建立了貿易委員會並啟動了對AI的討論，「今天晚上，這些（框架）得到了操作化（operationalized）。」貝森特稱。美方提議在兩國之間建立一項AI安全通報機制。這項機制將在接下來的兩國元首峰會上供兩國領導人考慮。



貝森特形容，這項機制將建立一個針對共同目標和共同威脅的通報系統，用於處理「達到國家安全層級」的人工智能相關事件。

《經濟通通訊社21日專訊》