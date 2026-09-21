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21/09/2026 11:43

《中國要聞》廣東順德一紡織公司廠房起火，釀8死1傷

　　據新華社報道，從廣東省有關部門獲悉，9月20日下午，位於佛山市順德區的一家紡織公司廠區發生火災事故，已造成8人死亡，1人受傷。報道並指，目前仍在搜救中。
《經濟通通訊社21日專訊》

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