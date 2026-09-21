《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.55%，醫藥股領漲大市

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滬深股市延續上個交易日上漲態勢，今早繼續高開高走。滬綜指半日收升0.55%，報3933.37點，深成指升0.57%，創業板指收高0.93%。滬深兩市上午成交13279億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交升90億元或0.7%。



醫藥板塊早盤勁揚，領漲大市，百花醫藥(滬:600721)三天兩漲停，哈三聯(深:002900)、華森製藥(深:002907)、哈藥股份(滬:600664)等多股升停。美國據報正著手制定有關製藥企業投資中國的規則，預計將保留企業就大多數中國藥品達成授權協議的能力。這項規則可能允許美國製藥企業投資中國公司研發的、具潛力的新藥，只要這些新藥不涉及病原體或者可能被武器化的生物技術。



下跌方面，貴金屬走勢疲軟，山金國際(深:000975)挫2.6%，赤峰黃金(滬:600988)早盤跌1.9%。中東地區緊張局勢加劇了通脹疑慮，並強化了市場對加息的預期，金價亞洲盤初小幅下跌，現貨金跌0.2%報每盎司4368.33美元，12月交割美國期金跌0.4%報4406.70美元。



中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾周日（20日）在紐約舉行經貿磋商。貝森特表示，中美官員重點討論了貿易和AI議題。雙方討論了建立新的中美AI對話機制，並探討建立一套針對共同目標和共同威脅的通報機制。格里爾稱，此次會晤將為中國國家主席習近平與美國總統特朗普周四（24日）舉行的峰會取得成功奠定基礎。



中國官方暫仍未正式確認習近平訪美與可能的習特會行程。

《經濟通通訊社21日專訊》