【習特會前瞻】專家周波：不宜用「緩和」簡單概括中美關係，雙方已形成「管理競爭」共識

中美元首本周將在美國華盛頓展開半年內第二次會晤。中國記協今日舉行新聞茶座，圍繞「高層交往與中美關係」主題進行解讀。清華大學戰略與安全研究中心研究員周波指出，不宜用「緩和」或「恢復正常」簡單概括今年5月北京會晤後的中美關係狀態。當前兩國在貿易、科技及台海安全領域的結構性矛盾依然存在，但雙方已形成「管理競爭」的明確共識，核心在於防止單一領域的分歧引發兩國關係的顛覆性變化。



*中方採購將與美方降稅及市場准入條件綁定*



周波分析，即將舉行的華盛頓會晤，經貿層面的核心看點主要集中於三個方面，一是對話機制與降稅落地：推動5月會晤已同意設立的「貿易理事會」與「投資理事會」實質運轉，並確認首批非敏感商品的降稅安排，搭建中美經貿的獨立非敏感區間。二是觀察中國對美國農產品及波音飛機等採購承諾的落實情況，以及是否新增農業與能源採購。周波強調，相關採購將與美方的降稅及市場准入條件相綁定，而非中國單方面增加採購。三是若中方代表團涵蓋新能源汽車、電池及消費電子等企業的消息落地，預計此次會晤將推動兩國進一步討論中國企業赴美投資的准入條件、安全審查規則，拓展經貿討論邊界。



*針對AI安全風險搭建合作溝通機制*



針對科技與人工智慧議題，周波認為中美當前呈現「雙軌並行」態勢：一條是高端晶片與出口管制的競爭線，該態勢短期內難以消失；另一條則是共同應對高風險AI事件的合作線。本次會晤在AI領域最現實的突破，是搭建起合作溝通的實體機制，明確重大AI安全事件的通報流程、對接部門及定期交流範圍。此外，針對美方出口管制由「小院高牆」擴張至「大院高牆」的分歧，雙方意在透過常態化溝通形成相互克制共識，推動政策朝積極方向調整。



周波強調，評估華盛頓會晤的價值不能僅看簽署的協議數量，而應聚焦三大維度：包括5月商定的各類合作機制能否真正啟動運轉；本次會晤達成的共識能否在10月、11月之後得到切實落地；面對11月美中期選舉，以及年底深圳APEC與邁阿密G20峰會，兩國能否持續推出新的合作事項。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》