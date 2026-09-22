《中國要聞》內地中秋、國慶假期迎出入境高峰，深圳羅湖日均通關人數料高達26.3萬人次

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 深圳羅湖口岸中秋日均通關26.3萬人次
▷ 粵港澳三地舉辦彩燈會、煙花匯演等活動
內地中秋、國慶假期將分別在25-27日、10月1-7日展開，國家移民管理局預計，全國口岸將出現出入境高峰。其中，中秋節假期日均出入境旅客預測將達225萬人次，國慶節假期日均將達215萬人次，出入境客流高峰主要集中在9月25日、9月27日、10月1日和10月4日，單日最高通關量預計將突破240萬人次。
假期期間，粵港澳三地將舉辦彩燈會、煙花匯演、演唱會等多場大型活動，返鄉探親和跨境旅遊客流疊加，預計毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、深圳灣、福田、廣深港高鐵西九龍站、蓮塘口岸，中秋節假期預計日均通關人數分別為26.3萬、21.2萬、19.1萬、12.6萬、10萬人次，國慶節假期預計日均分別為25萬、20.2萬、19.8萬、13萬、9.5萬人次；珠海拱北、橫琴、青茂、港珠澳大橋口岸，中秋節假期預計日均通關人數分別為38.3萬、12.1萬、11.5萬、10萬人次，國慶節假期預計日均分別為38.8萬、12.7萬、11.9萬、10.6萬人次。
大型空港口岸出入境客流穩步增長，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、北京大興、深圳寶安等國際機場，中秋節假期預計日均通關人數分別為10.5萬、5.5萬、5.4萬、2萬、1.8萬、1.8萬人次，國慶節假期預計日均分別為10.7萬、5.5萬、5.5萬、2.1萬、1.8萬、1.7萬人次。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票