《大灣區》5省14市+香港協同部署大灣區氫能發展，4年推1.6萬輛氫車、籌建四大氫走廊

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工信部、財政部、國家發改委今年8月聯合批覆，原則同意大灣區氫能綜合應用試點城市群開展試點，試點期4年。大灣區氫能綜合應用試點城市群工作部署會22日在廣州召開，會上表示，試點期內，城市群將推廣氫燃料電池汽車1.6萬輛，新建加氫站100座，統籌建設京港澳跨省氫長廊、廣湛氫能高速、漢襄十氫能走廊、沿海氫能經濟走廊四大交通走廊，建成全國標桿性跨城際規模化氫燃料電池汽車應用網絡，打造國際領先的工業全鏈條氫能替代應用體系，培育多元前沿氫能創新應用場景，推動氫燃料電池汽車推廣與工業領域應用協同互促。



據悉，城市群由廣州牽頭聯合廣東佛山、陽江，福建廈門、漳州，湖北武漢、黃石、十堰、隨州，湖南長沙及海南儋州，共五個省份11個城市共同組建，並聯動廣東韶關、江門、湛江3個配合城市以及香港特區開展外緣協同。



*廣州倡氫能車免費通行高速公路*



同日召開的廣州市氫能城市群綜合應用促進會籌備會議上，廣州發起《大灣區氫能汽車高速公路通行費優惠及跨省互認倡議書》。倡議書提出，借鑑湖北、海南等省市先行經驗，推動城市群內廣東、福建、湖南等省份結合本地實際研究出台有關政策，對滿足條件的氫能汽車給予高速公路通行費免收的優惠；依托國家零碳公路運輸通道建設布局加氫站，力爭實現終端用氫成本逐步降至每千克25元人民幣以下；探索建立城市群五省高速公路通行費優惠跨省互認機制，爭取率先打通省際政策壁壘，打造試點城市群氫能高速走廊典型示範。

《經濟通通訊社23日專訊》