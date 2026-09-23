【習特會】謝鋒：中美肯定有競爭，但應該是共同進步而非彼此消耗

國家主席習近平今起出訪美國，展開為期三天的國事訪問，預計將於美東時間23日下午6時抵達安德魯斯聯合基地，美國總統特朗普將到現場出席歡迎儀式。中國駐美國大使謝鋒今日在《人民日報》第二版撰寫題為《推動中美建設性戰略穩定關係落地落實》的「大使隨筆」，直言「中美肯定有競爭，但應該是良性的」，要在取長補短中共同進步，而不是在零和博弈中彼此消耗。他並認為，「有分歧不可怕，關鍵在於建設性管控」。



謝鋒基於習近平就「中美建設性戰略穩定關係」提出的核心內涵「四個穩定」，在文中建議中美要「把握主流，錨定合作為主的積極穩定」、「互學互鑑，塑造競爭有度的良性穩定」、「相互尊重，保持分歧可控的常態穩定」、「堅守底線，維護和平可期的持久穩定」。



謝鋒表示，中美共同利益遠大於分歧，合作共贏是主流，更是大勢。雙方要落實好兩國元首重要共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機制作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，攜手多辦有利於兩國和世界的大事、好事，促進中美雙贏、世界共贏。



*不能再設「硅幕」，更不能搞AI版「星球大戰」*



他認為，中美肯定有競爭，但應該是良性的，要在取長補短中共同進步，在你追我趕中共創未來，而不是在零和博弈中彼此消耗。人工智能關乎全人類福祉，中美應該比的是怎樣更好驅動創新發展、確保安全可控、促進文明互鑑、完善全球治理，推動人工智能向上向善、造福人類，不能再設「硅幕」，更不能搞人工智能版「星球大戰」。



他強調，有分歧不可怕，關鍵在於建設性管控。中美數輪經貿磋商取得積極進展說明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。管控分歧重在誠信，談成了就要付諸行動，不能說一套做一套。美方應該停止炮製所謂「國家安全」、「經濟失衡」、「強迫勞動」等名目，對華濫施遏制打壓。



*台灣問題、發展權利等四條紅線不容挑戰*



他最後指出，中美合則兩利，鬥則俱傷。要跨越「修昔底德陷阱」，避免「大國政治的悲劇」，守住不衝突不對抗的底線。中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧。



*國紀平：中美建設性戰略穩定關係有望引導世界走出零和博弈*



《人民日報》昨日也發表了題為《錨定新定位，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠－－寫在習近平主席即將對美國進行國事訪問之際》、署名「國紀平」的文章，六千多字的內容以習近平今年5月在北京與特朗普會談時，就「中美建設性戰略穩定關係」提出的四個核心內涵(合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定)、亦即「四個穩定」為引子，闡述如何構建「建設性戰略穩定關係」。



文章表示，在元首共識引領下，中美雙方有關部門在經貿、外交、兩軍、禁毒、執法、人工智能、人文交流等領域保持溝通，以正面預期為兩國各自發展注入穩定性；又強調「構建中美建設性戰略穩定關係，是中美兩個大國本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，走出的一條前無古人的探索之路，將深刻影響國際格局演進，為動盪不安的世界注入彌足珍貴的確定性。在中美建設性戰略穩定關係這一新範式引導下，世界有望走出零和博弈的泥潭，邁向一個更加穩定、合作與公正的未來」。

《經濟通通訊社23日專訊》