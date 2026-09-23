  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2026 18:06

《中國要聞》解放軍報：查處張又俠、劉振立消除了重大政治隱患，全軍要「真謀打仗的問題」

　　中央軍委原副主席張又俠、軍委聯合參謀部原參謀長劉振立近日被開除黨籍、軍籍。《解放軍報》今日發表評論文章稱，對張又俠、劉振立的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患，是軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的重大勝利。

　　文章指，張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞。

　　文章又指，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化。全軍要毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略；要深入推進反腐敗鬥爭，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，保持高壓態勢不動搖；要全面加強練兵備戰，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，真想打仗的事情，真謀打仗的問題，真抓打仗的準備，大抓實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設。

　　官方對張又俠、劉振立問題的通報顯示，兩人「搞團團夥夥，對黨不忠誠不老實；嚴重違反組織紀律，利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任；嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管」。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

下一篇新聞︰23/09/2026 17:49  《中國要聞》工信部：將適度超前、系統推進新一代通信網建設

其他
More

23/09/2026 17:42  【人行操作】人行明日開展8000億MLF操作，較下周一到期量淨增2000億

23/09/2026 17:39  《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

23/09/2026 17:30  【人行操作】人行：9月28日至10月8日開展隔夜逆回購，每日規模不超1萬億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

人民幣觀察｜習特會即將登場，人民幣會不會被擺上談判桌？

23/09/2026 11:24

貨幣攻略

施政報告提出優化1823服務，卓永興：會採取主動防禦方式，數...

21/09/2026 16:25

五年規劃 施政報告2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金