《中國要聞》解放軍報：查處張又俠、劉振立消除了重大政治隱患，全軍要「真謀打仗的問題」

中央軍委原副主席張又俠、軍委聯合參謀部原參謀長劉振立近日被開除黨籍、軍籍。《解放軍報》今日發表評論文章稱，對張又俠、劉振立的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患，是軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的重大勝利。



文章指，張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞。



文章又指，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化。全軍要毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略；要深入推進反腐敗鬥爭，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，保持高壓態勢不動搖；要全面加強練兵備戰，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，真想打仗的事情，真謀打仗的問題，真抓打仗的準備，大抓實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設。



官方對張又俠、劉振立問題的通報顯示，兩人「搞團團夥夥，對黨不忠誠不老實；嚴重違反組織紀律，利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任；嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管」。

《經濟通通訊社23日專訊》