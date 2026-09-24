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9月23日，DeepSeek發布系統論文《DeepSeek Elastic Compute：大規模Agent訓練的沙箱基礎設施》，首次系統發布了DeepSeek的Agent訓練沙盒平台DSec(DeepSeek Elastic Compute)的技術細節。論文作者人數逾130人，DeepSeek創始人梁文鋒位列作者名單。



DSec平台首次出現是在DeepSeek V4技術報告中，其主要作用是為Agent訓練提供沙盒，以實現大規模Agent訓練的穩定運行。論文指出，從DeepSeek V3.2到V4.1，相關強化學習訓練和評測的Sandbox workload均運行在Dsec上。



論文稱，DSec平台的規模非常龐大，一個生產單元約由160台CPU節點、3萬顆CPU Core和250TB DRAM內存組成，單日服務約300萬個Sandbox，峰值同時在線超過38萬個，創建速度超過5000個/秒。實驗顯示，Dsec按需加載鏡像可將8192個Container的啟動時間控制在約35分鐘，較完整遠程拉取方案縮短約42%，磁盤寫入量下降約57%。



論文同時指出，DSec解決了規模和效率問題，但真實環境還存在一些其他風險，例如Agent不一定會按照預期路徑完成任務。論文記錄了多種異常行為，有Agent會翻查日志、偽造RPC請求，甚至修改/bin/bash，試圖繞過正常的任務流程。還有Agent會掃描可達服務、拉取外部代碼，通過評測之外的路徑尋找答案。

《經濟通通訊社24日專訊》