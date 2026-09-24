《中國要聞》內地三大電信商暫停金融分期業務，「0元購機」新申請叫停

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據新浪科技引述知情人士報道，中國移動(00941)(滬:600941)、中國聯通(滬:600050)、中國電信(00728)(滬:601728)三大運營商旗下的金融分期業務今日起將全面暫停，多地運營商員工已接獲通知，三大運營商客服均已確認相關業務已經暫停受理相關新業務辦理。



知情人士表示，三大營運商旗下金融分期購機業務停止新增受理後，用戶將不能再辦理「0元購機」類業務，包括中國電信的橙分期、中國聯通的沃分期，以及中國移動的和包信用購。已經辦理的老用戶則不受影響，分期合約將繼續生效。



據了解，「0元購機」類業務指的是把流動通訊套餐與手機或設備分期購買結合的方案。簡單來說，用戶辦理通訊套餐時，將同時辦理分期購買手機或設備‌，表面上可毋須即時支付機價，但實際是‌簽訂了貸款合同‌，每月需繳納的話費中包含還款金額。‌‌近年頻繁有消費者投訴，部分線下營業廳為了業績，往往將其包裝為「0元購機」的營銷活動，用戶在不知情的情況下辦理分期貸款業務，甚至出現還款逾期、影響徵信等情況。



針對上述消息，三大運營商官方沒有回應，不過客服均稱相關業務暫停受理新申請。中國電信客服表示，為進一步提升業務服務體驗，持續優化產品流程，保障用戶權益，將對橙分期產品進行業務升級，暫停受理新業務辦理，後續會有官方渠道統一通知。



中國移動客服表示，和包信用購產品正在升級，現已全部暫停，不再受理新的申請；已辦理客戶的存量合約不受影響，仍按原協議正常執行。中國聯通客服則表示，沃分期業務會做體驗升級，目前無法辦理，暫無明確恢復時間。

《經濟通通訊社24日專訊》