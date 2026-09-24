【聚焦人幣】境內離岸人民幣外匯交易平台接入首批5家境外券商

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據財新報道，離岸人民幣是接下來人民幣國際化重點布局的方向。離岸人民幣交易生態正在引入更多元的交易者。



9月21日，外匯交易中心離岸人民幣外匯交易平台接入首批境外券商類機構，包括華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券國際資本管理有限公司、建投(海外)投資有限公司、國泰君安證券投資(香港)有限公司、中金金融產品有限公司。這5家機構均已落地多筆離岸人民幣外匯交易，覆蓋外匯即期和掉期等多個產品。



2026年以來，離岸人民幣產品豐富性和流動性獲得更多關注。6月，根據人民銀行授權，外匯交易中心平台進一步支持6家試點銀行總行參與離岸人民幣外匯交易，分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和中信銀行。



同時，接入外匯交易中心離岸人民幣外匯交易平台的機構也在不斷擴容。9月7日，澳門國際銀行股份有限公司廣州分行正式加入CFETS離岸人民幣外匯交易平台，成為第39家參與離岸人民幣在岸交易的自貿區金融機構。截至9月22日，離岸人民幣外匯交易平台參與機構已達92家，較8月初增加了24家。



目前離岸人民幣外匯交易的參與機構分布於全球超過49個國家和地區。根據9月17日由環球銀行間金融通信協會(SWIFT)發布的全球貨幣追蹤報告(Global Currency Tracker)，人民幣是全球第五大支付貨幣，佔比接近3.3%。離岸人民幣交易量中，香港市場佔比達到75%，英國佔比超過7%，新加坡近4%，美國近3%。

《經濟通通訊社24日專訊》