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AH股新聞

24/09/2026 15:08

【ＡＩ】DeepSeek據報年化營收破10億美元，10月底前完成75億美元融資

　　據美國科技媒體The Information引述兩名知情人士透露，DeepSeek當前年化營收運行率已達10億美元。短短數月前，該公司這一指標尚不足5億美元。營收增長一方面得益於近期上調API定價，另一方面也源於其大模型持續受到市場熱捧。DeepSeek CEO梁文鋒在近期投資者會議上披露了上述最新營收數據。

　　報道指，DeepSeek正推進第二輪融資，並籌備在上交所上市，這一營收表現有望提振投資者信心。DeepSeek計劃在10月底前完成本輪融資，目標募資500億元人民幣(約合75億美元)，估值目標5000億元人民幣。

　　知情人士稱，DeepSeek營收增長部分來自上月的調價動作：模型調用價格上調至原來的2.3倍至4.5倍。梁文鋒在會上表示，調價並未造成客戶流失，用戶需求依舊強勁。

　　知情人士轉述，梁文鋒向投資者透露，DeepSeek持續將大部分資源投入新模型研發。公司把70%以上算力分配給模型訓練，留給已有模型推理運行的算力不足30%。梁文鋒還向投資者表示，內部測試顯示，公司輕量化模型可在遊戲顯卡上穩定運行，能夠處理用戶絕大多數日常任務。
《經濟通通訊社24日專訊》

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