《Ａ股行情》滬綜指低開0.28%，中美貿易休戰期延長兩個月

滬深股市今早延續調整態勢，滬綜指低開0.28%，報3925.32點，深成指低開0.45%，創業板指低開0.38%，盤初農業種植股走高，半導體及貴金屬股走低。中國國家主席習近平抵美，美國總統特朗普親自到機場迎接，習近平三天訪美行程正式展開。



習特會第一項成果已經出爐，美國財長貝森特稱中美同意延長貿易休戰期兩個月至明年1月10日。這比早前媒體引述美國貿易代表格里爾所稱的三至六個月為短。



習近平主席發表書面講話，稱中美兩國雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就。他期待同特朗普就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得豐碩成果。



另外，人民銀行今日進行515億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1620億元逆回購到期，即今日淨回籠1105億元。內地9月25日為中秋假期，本周人行共進行2595億元逆回購，對沖本周到期的2720億元逆回購，即人行本周共收水125億元。

《經濟通通訊社24日專訊》