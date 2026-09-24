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AH股新聞

24/09/2026 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.93%，險守3900點，市場靜候習特會成果

　　滬深股市低開低走，滬綜指半日跌0.93%，險守3900點，深成指跌1.74%，創業板指挫1.84%。滬深兩市半日成交10677億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少914億元或8%。中國國家主席習近平已抵美，美國總統特朗普高規格迎接，市場關注其後一日中美元首正式會談可能達成的成果，成交較靜。

　　早前美國財長貝森特透露，將延長中美貿易休戰期限至明年1月10日；貝森特又透露中方代表團訪美期間可能公布購買更多美國農產品，以及達成金融服務協議。消息刺激下，銀行股逆市上升，建設銀行(滬:601939)收高1.7%，中國銀行(滬:601988)升1.06%。美國農產品進口料增，A股農業股走頹，萬向德農(滬:600371)跌近5%，敦煌種業(滬:600354)跌4.8%。

　　另外，蘋概股多數下跌，超聲電子(深:000823)跌9.2%最傷。小米(01810)昨晚正式發布小米18 Pro手機系列，與月初發布iPhone 18Pro系列的蘋果(US.AAPL)爭客。據悉，小米18 Pro採用最新一代2納米旗艦製程，其中小米18 Pro定價5999元起，「以舊換新」補貼到手價5499元起。
《經濟通通訊社24日專訊》

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