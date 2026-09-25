【習特會】央視解讀：習近平為中美落實新定位指明方向路徑

央視發表題為「化願景為行動，習近平為中美落實新定位指明方向路徑」文章稱，從北京到華盛頓，兩國元首時隔4個月再次會晤，跨越太平洋的「雙向奔赴」，為中美關係書寫下濃墨重彩的一筆。把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動，「2026年，注定成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。



文章點出，此次中美元首外交「錨定新定位，把願景轉化為行動」。今年5月，中美元首北京會晤達成具有里程碑意義的政治共識--將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，國家主席習近平當時表示，「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。24日，習近平再次強調了「行動」這一關鍵詞，「我們要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道」。



*隆重迎接儀式在中美外交史上屬首次*



文章又指出，美國總統特朗普這次親自赴機場迎接習近平，並舉行隆重迎接儀式，在中美外交史上尚屬首次。「這份高規格禮遇，在24日白宮舉行的一系列國事活動中貫穿始終，為這場『跨越太平洋的握手』留下生動註腳……大國外交的禮賓安排，折射出國與國的相處之道，釋放重要信息」。



此外，文章提到，5月北京會晤中，習近平以「四個穩定」闡釋中美關係新定位的內核：合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。24日，習近平進一步為落實「四個穩定」指明方向。



*中美關係的航向已校準，關鍵在於篤行*



文章強調，「航向已然校準，關鍵在於篤行」。習近平在會談中指出，中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平。在歡迎儀式致辭中，習近平表示，中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥。



在會談中，習近平還指出，構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，不以善小而不為，不以惡小而為之，以釘釘子精神落實好雙方達成的共識。



文章稱，「經貿，是近年來中美分歧較為突出的領域，也是看清兩國關係本質的一個窗口」。著眼中美經貿合作，習近平24日當天兩次提到中美要「共同拉長合作清單，壓縮問題清單」。本次中美元首會晤前夕，中美第八輪經貿磋商在美國紐約舉行，達成了一份新的聯合安排。習近平24日在會談中談及本輪經貿磋商，表示這「對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息」



文章表示，人工智能議題也擺上了本輪中美元首會晤的會談桌。在中美經貿磋商機制下，雙方近日就人工智能進行了首次對話。習近平在24日的會談中強調，在人工智能方面，中美雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防；又指雙方可以繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。



習近平還宣布了一系列促進中美人文交流的新舉措，包括未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年赴華交流學習。大熊貓「平平」、「福雙」將落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。



文章認為，「把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動，這份沉甸甸的歷史責任，已落在中美兩國和兩國人民的肩頭」。

《經濟通通訊社25日專訊》