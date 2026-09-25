【習特會】習近平白宮國宴致辭，感謝美方熱情招待，祝願兩國人民友好事業前景廣闊

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

當地時間9月24日晚，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛出席美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行的歡迎宴會。宴會前，習近平致辭感謝美方的熱情招待。



習近平表示，溫故而知新，今天中美關係站在新的起點，特朗普總統提出「讓美國再次偉大」，而中國正致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化建設不斷開創新局面。這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。中美兩國應當展示大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索大國相處的新道路。



習近平稱，這次會面與特朗普總統進行了「坦誠、深入交流，達成很多新的共識」，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供新的戰略指引。



習近平在致辭中也回顧中美200多年的交往歷史。他說，美國獨立之初便將目光投向中國，雙方互通有無、優勢互補，開啟貿易往來，美國首任總統華盛頓也曾購買收藏大量中國瓷器。他還提到，80多年前，中美兩國人民並肩抗擊日本軍國主義侵略，並開闢著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救數百名美國飛行員，並為此付出數十萬生命的代價。 習近平說：「這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。」



談及50多年前的乒乓外交，習近平說，毛澤東主席、尼克遜總統以「小球轉動大球」，開啟了中美兩國正常外交。尼克松當時訪華時贈送的樹被種在了自己工作過七年的浙江。



習近平最後說，中美兩國人民友好事業前景廣闊，希望雙方共同澆灌中美友誼的美麗花朵，共同書寫中美友好的嶄新篇章。

《經濟通通訊社25日專訊》