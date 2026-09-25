《人民幣觀察》機構：習特會進一步支撐人民幣，關注關稅等能否取得「增量進展」

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中國國家主席習近平與美國總統特朗普當地時間24日在白宮舉行會談。雙方談及經貿問題，亦討論了人工智能、台灣問題，以及中東、烏克蘭和朝鮮半島局勢，並再次確認維持中美關係穩定的方向。



中美雙方已公布的會談內容均未提及人民幣和匯率。對人民幣而言，目前最重要的訊號之一，是中美雙方已同意把貿易休戰協議延長兩個月，至明年1月10日，短期內降低關稅戰重新升級的風險。不過，雙方談判內容未見意外驚喜，市場關注後續實際降稅、採購或投資等成果。



*會談後市場更關注關稅等能否取得「增量進展」*



人民幣在習特會前率先升至四年高位。開源證券指出，近期人民幣升值已經部分反映中美關係企穩的預期，會談後市場更關注關稅和科技限制能否取得「增量進展」。



高盛表示，習特會有助於維持相對穩定的中美貿易關係，中國決策者可能因此更有信心，容許人民幣持續、但循序漸進地升值，預計美元兌人民幣未來12個月可能降至6.4。



華僑銀行外匯策略師Christopher Wong此前認為，習特會若在貿易、關稅及關鍵礦產問題上取得進展，將有助改善人民幣市場情緒。該行預計美元兌人民幣年底約為6.69，反映人民幣仍有溫和升值空間，但幅度有限。



瑞穗證券亞洲高級經濟師Serena Zhou向彭博表示，習特會或會進一步支撐人民幣匯價，預期離岸人民幣在9月底將處於6.7左右，並維持其年底6.65的預測。她指出，即使內地經濟增長放緩，且市場對聯儲局繼續加息的預期持續，但人民幣升值的預期已變得「愈來愈具自我強化效應」。



也就是說，習特會為人民幣消除了一部分中美關係惡化的風險，但暫未帶來足以改寫匯率前景的重大協議。市場下一步將由「交易會談預期」，轉向觀察兩個月休戰期內能否落實關稅、科技限制、以及中國採購美國商品等具體安排。

《經濟通通訊社25日專訊》