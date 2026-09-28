《中國監管》內地據報成立專門工作組，向富豪及大型企業加強徵稅

據彭博社報道，中國各地稅務部門正致力於向最富有的人群和最大型的企業加強徵稅。當局修訂了針對離岸信託的規則，對本地企業發起多年來最大的稅款追繳行動，並把目光投向香港高達逾1.7萬億美元的中國內地居民財富。



據知情人士透露，當局正組建一系列專門追蹤富人並向其徵稅的特別小組，部分小組甚至只針對一位億萬富翁。這些小組由地方官員、稅務稽查專家及監管人員組成，旨在應對富豪們僱用的大量律師、稅務顧問和諮詢人員。



根據2026年7月生效的離岸信託新規，內地居民須就設立、存續及終止離岸信託所產生的收益，按20%稅率申報並補繳個人所得稅，涵蓋2023年起裝入信託的資產。相關補報窗口原定於10月22日截止，逾期或需繳交滯納金。報道稱，部分富豪正急於辦理外國護照，擔心當局開始對移居海外的人徵收退出稅；還有人沽售股票，或在海外大舉借款。



報道舉例稱，海底撈(06862)大股東張勇的妻子舒萍早前折讓配股，經家族信託出售2.59億股海底撈股份，套現最多約27.71億港元。海底撈當時稱，交易純粹出於自身資金需要及財務安排而作出，並構成股東層面的私事，外界揣測舒萍該次沽貨是為籌措資金，以應付離岸信託帳戶追稅。消息透露，她家之前收到一張意料之外的稅單。



*部分富豪正與稅務官員討價還價*



報道並引述知情人士指，部分富豪正與稅務官員討價還價，亦有人考慮對不公稅額訴諸法律。部分內地富豪還試圖利用各城市之間的競爭關係來施壓，例如廣州一家公司在收到1億元人民幣的稅單後，其控股股東以將企業遷往上海為由施壓，最終說服當地官員把金額降至500萬元人民幣。另有富豪家族委託顧問尋找較少為人知的小型銀行存放資金，因擔心摩根大通和瑞銀集團這類大行過於引人注目。

《經濟通通訊社28日專訊》